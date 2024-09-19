Вестник Кавказа

Небольшое землетрясение случилось в Армении

Небольшое землетрясение случилось в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Юго-восточную часть Армении тряхнуло сегодня вечером на 2,1. По данным армянских спасателей, подземные точки почувствовали жители двух городов, а также нескольких сел.

Землетрясение зафиксировали сегодня сейсмологи на юго-востоке Армении. Сообщение о природном катаклизме распространила Спасательная служба (находится в ведении МВД Армении).

Подземные толчки случились в точке, которая находится в 21 км к северо-западу от Джермука (Вайоцдзорская область). Землетрясение произошло в 18:17 по местному времени, то есть в 17:17 мск.

Глубина залегания очага составляет 10 км. Магнитуду специалисты оценили в 2,1.

Сила землетрясения в эпицентре достигла 2-3 балла. Его ощутили жители Джермука и Ехегнадзора (столица Вайоцдзорской области), а также ряда сел. Сила, с которой чувствовались толчки, – 2-3 балла.

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