Вестник Кавказа

Границу Грузии с Арменией потрясло землетрясение

Границу Грузии с Арменией потрясло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью на границе Грузии и Армении произошло четырехбалльное землетрясение, которое зафиксировали в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.

Минувшей ночью жители приграничных районов Грузии и Армении ощущали подземные толчки – в 4 км от границы было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3, сообщает сайт Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 03:38 по тбилисскому времени (02:38 мск), эпицентр землетрясения находился на глубине 9 км, передает Sputnik Грузия.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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