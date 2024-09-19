Границу Грузии с Арменией потрясло землетрясение

Минувшей ночью на границе Грузии и Армении произошло четырехбалльное землетрясение, которое зафиксировали в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.
Минувшей ночью жители приграничных районов Грузии и Армении ощущали подземные толчки – в 4 км от границы было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3, сообщает сайт Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.
Подземные толчки были зафиксированы в 03:38 по тбилисскому времени (02:38 мск), эпицентр землетрясения находился на глубине 9 км, передает Sputnik Грузия.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.