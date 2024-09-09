Спецгруппу по либерализации визового режима с ЕС сформировали в Армении

Армянское руководство продолжает работу по либерализации визового режима с ЕС. Сегодня стало известно о создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься этим вопросом.

В Армении объявили о формировании рабочей группы, которая возьмет на себя функции координатора по работе по либерализации визового режима с Евросоюзом. Решение о ее создании принял Мгер Григорян, вице-премьер республики.

Группа сформирована при межведомственной комиссии, которая отвечает за реализацию соглашений между Ереваном и Брюсселем.

Руководить группой будет сам Григорян. В ее состав также войдут главы парламентских комиссий по евроинтеграции и внешним связям, заместители глав МВД, Минюста, Минздрава и МИД, а также ряд депутатов и должностных лиц среднего звена.

Напомним, около полутора месяцев назад стало известно, что Еврокомиссия и власти Армении работают над установлением безвизового режима для граждан республики при поездках в страны Евросоюза.