Вестник Кавказа

Спецгруппу по либерализации визового режима с ЕС сформировали в Армении

заседание парламента Армении
© Фото: сайт правительства Армении
Армянское руководство продолжает работу по либерализации визового режима с ЕС. Сегодня стало известно о создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься этим вопросом.

В Армении объявили о формировании рабочей группы, которая возьмет на себя функции координатора по работе по либерализации визового режима с Евросоюзом. Решение о ее создании принял Мгер Григорян, вице-премьер республики.

Группа сформирована при межведомственной комиссии, которая отвечает за реализацию соглашений между Ереваном и Брюсселем.

Руководить группой будет сам Григорян. В ее состав также войдут главы парламентских комиссий по евроинтеграции и внешним связям, заместители глав МВД, Минюста, Минздрава и МИД, а также ряд депутатов и должностных лиц среднего звена.

Напомним, около полутора месяцев назад стало известно, что Еврокомиссия и власти Армении работают над установлением безвизового режима для граждан республики при поездках в страны Евросоюза.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1030 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Когда миссия ЕС покинет Армению? Ответ Еревана

Когда миссия ЕС покинет Армению? Ответ Еревана

Эльчин Амирбеков: Азербайджан подпишет мирный договор с Арменией, а не с Пашиняном

Эльчин Амирбеков: Азербайджан подпишет мирный договор с Арменией, а не с Пашиняном

Баку: Запад активизирует реваншизм в Армении

Баку: Запад активизирует реваншизм в Армении

Помощник Путина прокомментировал миссию ЕС в Армении

Помощник Путина прокомментировал миссию ЕС в Армении

Бортников: миссия ЕС в Армении ведет разведку против России

Бортников: миссия ЕС в Армении ведет разведку против России

Армения обвинила Россию в подготовке госпереворота и попросила не выгонять из ЕАЭС

Армения обвинила Россию в подготовке госпереворота и попросила не выгонять из ЕАЭС

В МИД России прокомментировали либерализацию визового режима Армения-ЕС

В МИД России прокомментировали либерализацию визового режима Армения-ЕС

Еврокомиссия пообещала Армении открыть границы ЕС

Еврокомиссия пообещала Армении открыть границы ЕС

Ереван: либерализация визового режима с ЕС – стратегический шаг для Армении

Ереван: либерализация визового режима с ЕС – стратегический шаг для Армении

В Армении заявили о диверсификации своей экономики

В Армении заявили о диверсификации своей экономики

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы