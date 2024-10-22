Оппозиция не сможет устроить революцию в Грузии – "Мечта"

Переворота в Грузии в ближайшее время ждать не стоит, заявил генсек "Грузинской мечты", только что одержавшей победу на выборах в парламент. По словам Кахи Каладзе оппозиция не сможет организовать его, не имея народной поддержки.

Партии от оппозиции, проигравшей парламентские выборы в Грузии, не в состоянии свергнуть власть, заявил генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе.

По его словам, оппозиция не обладает возможностями для того, чтобы произвести переворот или устроить революцию. Каладзе пояснил, что для этого необходима поддержка со стороны народа, а ее у оппозиции как раз нет.

"Сегодня оппозиция, эта радикальная группировка побеждена"

– генсек "Мечты"

Он также предупредил, что если кто-то попробует нарушить закон, то власти дадут очень жесткий ответ.

Напомним, после обработки 97% бюллетеней "Грузинская мечта" набирает 53% голосов, что означает порядка 90 кресел в парламенте.