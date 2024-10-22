Вестник Кавказа

"Грузинская мечта" о вбросе бюллетеней: поставленный оппозицией спектакль

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии назвали вброс бюллетеней на участке в Марнеули спектаклем оппозиции. Ранее было заведено уголовное дело по факту вброса бюллетеней в урну.

Один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе назвал вброс бюллетеней на участке в Марнеули спектаклем, который был поставлен оппозицией.

Он отметил, что это было сделано специально, для дискредитации выборов в стране. Мдинарадзе также заявил, что план по вбросу был разработан "Единым национальным движением".

В ЦИК страны сообщили, что в окружные комиссии страны, по данным на 13:00 по местному времени, поступило 50 жалоб.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1455 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Более 1,4 млн граждан Грузии проголосовали на выборах

Более 1,4 млн граждан Грузии проголосовали на выборах

Выборы в Грузии: что происходит на данный момент?

Выборы в Грузии: что происходит на данный момент?

Вброс бюллетеней на выборах в Грузии привел к уголовному делу

Вброс бюллетеней на выборах в Грузии привел к уголовному делу

Как проходят выборы в Грузии? Ответ ЦИК

Как проходят выборы в Грузии? Ответ ЦИК

Иваншвили проголосовал на выборах в Грузии

Иваншвили проголосовал на выборах в Грузии

Грузия выбирает новый парламент и свое будущее

Грузия выбирает новый парламент и свое будущее

Мы не влияем и не вмешиваемся в грузинские дела – Кремль

Мы не влияем и не вмешиваемся в грузинские дела – Кремль

Когда ЦИК Грузии объявит результаты выборов?

Когда ЦИК Грузии объявит результаты выборов?

Для чего Грузии президент: каковы его права и обязанности?

Для чего Грузии президент: каковы его права и обязанности?

МВД Грузии готовится к работе в день парламентских выборов

МВД Грузии готовится к работе в день парламентских выборов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы