"Грузинская мечта" о вбросе бюллетеней: поставленный оппозицией спектакль

Власти Грузии назвали вброс бюллетеней на участке в Марнеули спектаклем оппозиции. Ранее было заведено уголовное дело по факту вброса бюллетеней в урну.

Один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе назвал вброс бюллетеней на участке в Марнеули спектаклем, который был поставлен оппозицией.

Он отметил, что это было сделано специально, для дискредитации выборов в стране. Мдинарадзе также заявил, что план по вбросу был разработан "Единым национальным движением".

В ЦИК страны сообщили, что в окружные комиссии страны, по данным на 13:00 по местному времени, поступило 50 жалоб.