В Грузии не будут пересчитывать недействительные на выборах бюллетени

Грузинская оппозиция, кажется, лишается юридического подспорья в борьбе с победившей на выборах "Мечтой": суд в Тбилиси отменил решение о пересчете голосов на ряде участков, а также не удовлетворил иски о нарушениях неправительственной организации.

Тбилисский апелляционный суд отменил решение суда Гори о пересчете недействительных бюллетеней. Также суд не удовлетворил иски неправительственной организации ISFED о нарушениях на парламентских выборах в Грузии.

Отметим, что решением районного суда города Гори предполагался пересчет недействительных бюллетеней с 15 участков в стране.

ISFED занимался наблюдением за ходом выборов в стране. Эксперты организации вынесли свое заключение. Несмотря на обнаруженные нарушения, международные наблюдатели организации не выявили расхождений по голосам с данными грузинского ЦИК.