Вестник Кавказа

В Грузии не будут пересчитывать недействительные на выборах бюллетени

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузинская оппозиция, кажется, лишается юридического подспорья в борьбе с победившей на выборах "Мечтой": суд в Тбилиси отменил решение о пересчете голосов на ряде участков, а также не удовлетворил иски о нарушениях неправительственной организации.

Тбилисский апелляционный суд отменил решение суда Гори о пересчете недействительных бюллетеней. Также суд не удовлетворил иски неправительственной организации ISFED о нарушениях на парламентских выборах в Грузии.  

Отметим, что решением районного суда города Гори предполагался пересчет недействительных бюллетеней с 15 участков в стране. 

ISFED занимался наблюдением за ходом выборов в стране. Эксперты организации вынесли свое заключение. Несмотря на обнаруженные нарушения, международные наблюдатели организации не выявили расхождений по голосам с данными грузинского ЦИК.

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