Вестник Кавказа

ЦИК Грузии обжалует аннулирование итогов выборов на участках

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Несколько региональных судов Грузии аннулировали результаты парламентских выборов на 46 участках по искам от НПО. С этим решением не согласен ЦИК и готов обжаловать его в суде.

ЦИК Грузии готов подать апелляцию на решение районных инстанций в населенных пунктах Тетри-Цкаро и Гори об аннуляции итогов выборов в парламент на 46 участках 3 избирательных округов, рассказали в ведомстве.

Ранее в суд Тетри-Цкаро был направлен иск от неправительственной организации «Ассоциации молодых юристов» о непризнании результатов выборов на 31 участках. В нем подтвердили факт нарушения тайны голосования, потому что на бюллетени была заметна пометка маркером о выборе той или иной партии. Подобный иск от другого НПО удовлетворил и суд Гори. Он аннулировал результаты на 15 участках.

«Избирательная администрация считает неоправданным и не разделяет решения Районного суда Тетри-Цкаро об аннулировании результатов избирательных участков муниципалитетов Цалки и Тетри-Цкаро. Это решение явно противоречит всем заключениям судов первой инстанции, связанным с аналогичными вопросами»

- ЦИК Грузии

Ведомство сообщило, что уже обжаловало вердикт суда Гори и сейчас планирует подавать новый иск на решение суда Тетри-Цкаро. В нем добавили, что оно получило всего 7 жалоб в день голосования и после по поводу нарушения тайны голосования. К тому же, это не отмечено ни в одном отчете международных организаций.

Тайна голосования, со слов ЦИК, обеспечивалась специальными конвертами из плотной бумаги, куда клались бюллетени. Благодаря им не было видно закрашенный маркером фрагмент.

Отметим, что оппозиция объявила о проведении митинга сегодня в 14:00 (13:00 мск) около Дворца Спорта, однако после заявлений ЦИК решила перенести место протестной акции к зданию Апелляционного суда.

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