Вестник Кавказа

Кобахидзе исключил возможность повторных парламентских выборов в Грузии

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Ираклий Кобахидзе пресек чаяния грузинской оппозиции на повторные выборы, заявив о невозможности такого сценария. Также политик явственно обозначил, что парламент страны начнет работу в штатном режиме, несмотря на отказ оппозиционных депутатов от присутствия на заседаниях.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране не будет повторных парламентских выборов, на проведении которых настаивают оппозиционные деятели. 

"Президент Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиции, публично заявившие о фактах фальсификации, отказываются сотрудничать с прокуратурой и требуют проведения новых выборов. Этого не произойдет"

– Ираклий Кобахидзе 

По словам Кобахидзе, после подведения итогов выборов ЦИК Грузии пройдет первое заседание парламента страны. Премьер Грузии при этом отметил, что участие оппозиционных депутатов в функционировании парламента остается на усмотрение самих народных представителей. 

 "Войдут или нет избранные от оппозиции депутаты в парламент, это их дело, но я думаю, все-таки войдут"

– Ираклий Кобахидзе 

Напомним, что парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. Триумфатором стала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция не согласилась с результатами электорального процесса. В Грузии прошли акции протеста, лидеры протестного движения также заявили, что депутаты от оппозиции не будут участвовать в работе парламента республики.

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