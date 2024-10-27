Вестник Кавказа

Кобахидзе приедет на саммит Европейского политического сообщества

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Ираклий Кобахидзе выступит на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Мероприятие стартует 7 ноября.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе приедет в Венгрию для участия в пятом саммите Европейского политического сообщества, сообщил глава МИД страны Илия Дарчиашвили.

Он отметил, что глава правительства Грузии выступит на мероприятии. Дарчиашвили добавил, что данный формат, созданный президентом Франции, является очень важным.

«Это один из очень интересных механизмов для того, чтобы политически ассоциированные с Евросоюзом страны сблизились еще больше»

- Илия Дарчиашвили

Саммит стартует сегодня, 7 ноября, в Будапеште. На нем соберутся главы стран-членов ЕС и государств-кандидатов. Главной темой обсуждения будут вызовы безопасности в Европе.

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