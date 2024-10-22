Вестник Кавказа

Более 1,4 млн граждан Грузии проголосовали на выборах

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Явка на выборах в Грузии составляет более 41% - свыше 1,4 млн человек. Сегодня в стране проходят парламентские выборы.

ЦИК Грузии обнародовал новые данные по количеству избирателей на выборах в стране.

По данным ведомства на 15:00 по местному времени, явка составила 41,62%.

Всего проголосовало свыше 1,4 млн граждан Грузии.

Напомним, сегодня в Грузии выбирают новый состав парламента на ближайшие 4 года. ЦИК сообщает о ряде инцидентов на избирательных участках.

Свои голоса отдали премьер и президент Грузии, а также глава парламента страны и основатель правящей партии "Грузинская мечта".

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