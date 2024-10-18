В Грузии поставили рекорд по переработке винограда

В Грузии переработали более 300 тыс тонн винограда. Это стало рекордом для страны.

В Грузии подвели итоги сбора винограда. В этом году в стране собрали и переработали рекордное количество ягоды, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

В стране собрали свыше 300 тыс тонн винограда, фермеры получили в качестве дохода почти 400 млн лари.

Премьер Грузии также отметил, что вина, произведенные в этом году, будут отличаться богатой палитрой вкусов. Этого удалось достичь за счет повышения качества винограда.

Сообщается, что доходы грузинской казны от продажи вина за границу составили более $150 млн за первые шесть месяцев этого года. Напиток смогли оценить жители 61 страны мира.

Отметим, что вино продолжает играть одну из важнейших ролей в грузинском экспорте. Страна планирует довести экспорт вина до $500 млн. Главным импортером стратегически важного для грузинской экономики напитка является Россия, но Грузия также планирует осваивать рынки Германии, Польши, США и других стран.