Вестник Кавказа

Участник нападения на Дагестан отправится в колонию

Участник нападения на Дагестан отправится в колонию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Член банды, которая в конце 90-х годов прошлого столетия совершила нападение на Дагестан, получил приговор. Ближайшие 13 лет он проведет за решеткой.

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении члена банды Басаева и Хаттаба, принимавшего участие в состоявшемся четверть века назад нападении на Дагестан. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ.

"УФСБ России по Ставрополью была задокументирована противоправная деятельность Насырова, причастного к посягательству на жизнь военнослужащих Минобороны РФ. Установлено, что подсудимый в составе незаконного вооруженного формирования участвовал в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году"

– пресс-служба УФСБ

Боевика задержали летом прошлого года. На него завели уголовное дело сразу по нескольким статьям. Одна из них касается участия в банде, вторая – вооруженного мятежа, а третья – посягательства на жизнь военнослужащих.

Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предстоит провести в колонии строгого режима 13 лет.

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