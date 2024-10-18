Десятки возможных террористов задержаны в Турции

Антитеррористическая операция состоялась в Стамбуле, передают турецкие СМИ.
В ходе нее правоохранителям удалось задержать 35 сторонников Рабочей партии Курдистана (считается террористической и запрещена в Турции). Их подозревают в подготовке к проведению уличных протестов. По данным полиции, во время беспорядков преступники собирались использовать и зажигательные смеси.
Операция была устроена в рамках расследования уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят более четырех десятков сторонников РПК. Его ведет прокуратура Стамбула.
Напомним, в среду в Анкаре произошел теракт. Преступники ворвались в здание предприятия аэрокосмической корпорации Tusaş. Погибли пять человек, еще 22 получили ранения. Были уничтожены двое нападавших. В ходе расследования выяснилось, что атаку осуществила РПК.