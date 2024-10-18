Вестник Кавказа

Десятки возможных террористов задержаны в Турции

Десятки возможных террористов задержаны в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Задержания сторонников Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции, произведены сегодня в Стамбуле. Все они готовились к беспорядкам, во время которых предполагалось задействовать "коктейли Молотова".

Антитеррористическая операция состоялась в Стамбуле, передают турецкие СМИ.

В ходе нее правоохранителям удалось задержать 35 сторонников Рабочей партии Курдистана (считается террористической и запрещена в Турции). Их подозревают в подготовке к проведению уличных протестов. По данным полиции, во время беспорядков преступники собирались использовать и зажигательные смеси.

Операция была устроена в рамках расследования уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят более четырех десятков сторонников РПК. Его ведет прокуратура Стамбула.

Напомним, в среду в Анкаре произошел теракт. Преступники ворвались в здание предприятия аэрокосмической корпорации Tusaş. Погибли пять человек, еще 22 получили ранения. Были уничтожены двое нападавших. В ходе расследования выяснилось, что атаку осуществила РПК.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
835 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турция продолжит борьбу с терроризмом

Турция продолжит борьбу с терроризмом

На болельщиков &quot;Манчестер Юнайтед&quot; совершено нападение в Стамбуле

На болельщиков "Манчестер Юнайтед" совершено нападение в Стамбуле

Телефонные террористы нарушили работу парома в Стамбуле

Телефонные террористы нарушили работу парома в Стамбуле

Автопутешествие по Турции 2024: 8 лучших маршрутов

Автопутешествие по Турции 2024: 8 лучших маршрутов

Турция покажет новые боеприпасы для своих беспилотников

Турция покажет новые боеприпасы для своих беспилотников

МИД Турции рассказал о совместном заявлении по итогам встречи в формате 3+3

МИД Турции рассказал о совместном заявлении по итогам встречи в формате 3+3

Южный Кавказ идет к прочному миру – Эрдоган

Южный Кавказ идет к прочному миру – Эрдоган

Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу в Стамбуле

Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу в Стамбуле

Эрдоган принял участников встречи платформы 3+3 в Стамбуле

Эрдоган принял участников встречи платформы 3+3 в Стамбуле

Россия поддерживает контакты с Грузией – Лавров

Россия поддерживает контакты с Грузией – Лавров

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы