Вестник Кавказа

Турция продолжит борьбу с терроризмом

Вид на Стамбул с турецким флагом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Стамбуле прошло совещание по безопасности. В заявлении сказано, что власти Турции примут серьезные меры по борьбе с терроризмом.

Совещание по безопасности под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось в гостевом доме аэропорта Ататюрка в Стамбуле и длилось более 1 часа.

Как пишет Trend, в письменном заявлении сказано, что на совещании обсуждались теракт возле офиса компании TUSAS в Анкаре и шаги по борьбе с терроризмом.

В документе говорится, что власти Турции предпримут серьезные меры по борьбе с терроризмом и недопущению создания каких-либо угроз у границ республики.

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