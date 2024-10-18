Турция продолжит борьбу с терроризмом

В Стамбуле прошло совещание по безопасности. В заявлении сказано, что власти Турции примут серьезные меры по борьбе с терроризмом.

Совещание по безопасности под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось в гостевом доме аэропорта Ататюрка в Стамбуле и длилось более 1 часа.

Как пишет Trend, в письменном заявлении сказано, что на совещании обсуждались теракт возле офиса компании TUSAS в Анкаре и шаги по борьбе с терроризмом.

В документе говорится, что власти Турции предпримут серьезные меры по борьбе с терроризмом и недопущению создания каких-либо угроз у границ республики.