Аэропорты Турции усилили меры безопасности после событий в Анкаре

Во всех аэропортах Турции введен повышенный уровень угрозы. Меры безопасности усилили после вчерашнего теракта в Анкаре, рассказали местные СМИ.
«Уровень угрозы повышен до "оранжевого" в связи с планами террористических группировок осуществить теракты в аэропортах»
- издание Hurriyet
Отныне, сотрудники службы безопасности детально исследуют документы пассажиров, а автотранспорт тщательно досматривается.
В стамбульской авиагавани Сабиха Гекчен советуют пассажирам приезжать в аэропорт сильно заранее, чтобы не потерять время при проверках.
Напомним, что накануне в турецкой столице раздался взрыв рядом с объектом аэрокосмической компании TUSAS. В результате происшествия пострадало и погибло несколько человек. Инцидент был официально признан терактом. К вечеру у МВД появилась версия, согласно которой ответственность за атаку несет террористическая организация «Рабочая партия Курдистана», запрещенная в Турции.