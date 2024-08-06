Аэропорты Турции усилили меры безопасности после событий в Анкаре

После вчерашнего теракта в турецкой столице аэропорты страны усилили меры безопасности. Организованы более тщательные досмотры пассажиров, что увеличит время регистрации на рейс.

Во всех аэропортах Турции введен повышенный уровень угрозы. Меры безопасности усилили после вчерашнего теракта в Анкаре, рассказали местные СМИ.

«Уровень угрозы повышен до "оранжевого" в связи с планами террористических группировок осуществить теракты в аэропортах»

- издание Hurriyet

Отныне, сотрудники службы безопасности детально исследуют документы пассажиров, а автотранспорт тщательно досматривается.

В стамбульской авиагавани Сабиха Гекчен советуют пассажирам приезжать в аэропорт сильно заранее, чтобы не потерять время при проверках.

Напомним, что накануне в турецкой столице раздался взрыв рядом с объектом аэрокосмической компании TUSAS. В результате происшествия пострадало и погибло несколько человек. Инцидент был официально признан терактом. К вечеру у МВД появилась версия, согласно которой ответственность за атаку несет террористическая организация «Рабочая партия Курдистана», запрещенная в Турции.