Вестник Кавказа

Сборная Россия по футболу проведет товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре

Сборная Россия по футболу проведет товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская сборная сыграет с Брунеем в Краснодаре. Футбольный матч любители спорта смогут увидеть 15 ноября.

Сборная Россия по футболу встретится с Брунеем в рамках учебно-тренировочного сбора. Игра пройдет в Краснодаре 15 ноября, начало матча – в 19:00, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. 

Сборные России и Брунея находятся  в принципиально разных "весовых категориях". Даже без участия в официальных турнирах сборная нашей страны занимает 34 место в рейтинге ФИФА, Бруней же располагается ближе к концу списка – на 184 месте. Несмотря на очевидное отсутствие интриги, встреча может быть важна как фактор популяризации футбола. Это также прекрасная возможность для жителей Краснодара увидеть сборную страны, ведь последний матч национальной команды здесь прошел в 2017 году.  

Напомним, что сборная России не участвует в официальных турнирах с 2022 года по решению ФИФА и УЕФА. Высокие футбольные инстанции при этом одобрили проведение товарищеских матчей.

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