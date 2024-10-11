Путин направил Токаеву поздравление с Днем республики

25 октября Казахстан отмечает День республики. Свои поздравления президенту Казахстана Токаеву направил лидер России Путин.

Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем республики, передает пресс-служба лидера Казахстана.

В поздравительной телеграмме отмечается, что российско-казахстанские динамично развиваются, а Москва и Астана играют важную роль в обеспечении безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей – на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве"

– Владимир Путин

Отметим, что 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. Эта дата считается началом существования современного Казахстана.



