В Казахстане отмечают День республики

25 октября Казахстан отмечает День республики. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.

25 октября в Казахстане отмечают один важнейших государственных праздников в стране – День республики. С важной датой жителей республики поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"День Республики — яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить наше единство и солидарность. Мы приступили к построению Справедливого Казахстана. Эта высокая цель может быть достигнута только при активном участии всех казахстанцев, потому что главная опора и самое большое богатство государства — это граждане!"

— Касым-Жомарт Токаев

Отметим, что ровно 34 года назад, в 1990 году, была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. Это событие стало точкой отсчета образования будущего независимого Казахстана.

Красной датой календаря 25 октября в Казахстане стало не сразу. Впервые праздник в честь декларации о суверенитете учредили в 2001 году, но через 8 лет событие перестало считаться официальной государственной датой. Только в 2022 году День Республики вновь стали отмечать на официальном уровне.