Вестник Кавказа

В Казахстане отмечают День республики

В Казахстане отмечают День республики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
25 октября Казахстан отмечает День республики. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.

25 октября в Казахстане отмечают один важнейших государственных праздников в стране – День республики. С важной датой жителей республики поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 

"День Республики — яркий праздник, призванный возвысить дух народа, укрепить государственность, упрочить наше единство и солидарность. Мы приступили к построению Справедливого Казахстана. Эта высокая цель может быть достигнута только при активном участии всех казахстанцев, потому что главная опора и самое большое богатство государства — это граждане!" 

 — Касым-Жомарт Токаев

Отметим, что ровно 34 года назад, в 1990 году, была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. Это событие стало точкой отсчета образования будущего независимого Казахстана. 

Красной датой календаря 25 октября в Казахстане стало не сразу. Впервые праздник в честь декларации о суверенитете учредили в 2001 году, но через 8 лет событие перестало считаться официальной государственной датой. Только в 2022 году День Республики вновь стали отмечать на официальном уровне.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
995 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Казахстан готов работать с БРИКС — Токаев

Казахстан готов работать с БРИКС — Токаев

Саммит БРИКС 2024: где и когда пройдет, кто приедет в Казань?

Саммит БРИКС 2024: где и когда пройдет, кто приедет в Казань?

Нужно уточнить эту позицию – Лавров об отказе Казахстана от членства в БРИКС

Нужно уточнить эту позицию – Лавров об отказе Казахстана от членства в БРИКС

Токаев назвал три признака непобедимости России

Токаев назвал три признака непобедимости России

Казахстан не будет вступать в БРИКС в обозримой перспективе

Казахстан не будет вступать в БРИКС в обозримой перспективе

Токаев подтвердил готовность принять в Алмате встречу Баку и Еревана

Токаев подтвердил готовность принять в Алмате встречу Баку и Еревана

Пашинян и Токаев поговорили о двустороннем сотрудничестве

Пашинян и Токаев поговорили о двустороннем сотрудничестве

Президент Казахстана совершает официальный визит в Туркменистан

Президент Казахстана совершает официальный визит в Туркменистан

Владимира Путина с 72-летием поздравил Касым-Жомарт Токаев

Владимира Путина с 72-летием поздравил Касым-Жомарт Токаев

Строительством АЭС в Казахстане должен заняться международный консорциум - Токаев

Строительством АЭС в Казахстане должен заняться международный консорциум - Токаев

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы