Вестник Кавказа

Теракт в Анкаре – ответственность взяла РПК

Теракт в Анкаре – ответственность взяла РПК
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за теракт 23 октября в турецкой столице. РПК в Турции признана террористической организацией.

Стало известно, кто стоит за террористической атакой возле объекта компании TUSAS в Анкаре - ответственность на себя берет Рабочая партия Курдистана, в Турции РПК запрещена и признана террористической.

Согласно заявлению РПК, на которое ссылается турецкий телеканал Sözcü, атаку совершили боевики «батальона бессмертных», боевого крыла курдского движения. Нападение планировалось давно, оно не имеет отношения к внутриполитическим событиями в стране.

Власти Турции усилили борьбу с терроризмом, сегодня в Стамбуле прошла антитеррористическая операция, в результате были задержаны 35 сторонников Рабочей партии Курдистан.

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