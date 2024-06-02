Дагестанец сбежал с собственной свадьбы

В Дагестане сегодня должна была состояться свадьба, но церемония отменилась. Жених сбежал, к поискам беглеца подключились правоохранители.

Молодой житель Дагестана накануне свадьбы понял, что не готов к браку, сбежавшего жениха ищут родные и полиция.

Жених пропал накануне свадьбы, его друг признался, что 26-летний парень понял, что пока не готов становиться семьянином. Свадьбы была назначена на 25 октября, до этого парень засватал девушку, которую для него заранее присмотрели родители.

Последние три месяца парень провел на СВО и недавно вернулся домой, уточняется в сообщении телеграм-канала Mash Gor.