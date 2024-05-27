Трое погибли в Дагестане по дороге на свадьбу

Одна из дагестанских свадеб была омрачена сегодня гибелью троих молодых людей, ехавших в свадебном кортеже и оказавшихся на встречке прямо перед грузовиком. Еще один находившийся в их машине пассажир выжил и находится в больнице.

На одной из сегодняшних свадеб в Дагестане произошла тяжелая авария с летальным исходом – одна из машин свадебного кортежа столкнулась с грузовиком, в результате погибли водитель и двое пассажиров. Все трое – молодые люди.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по Дагестану, трагедия случилась в Бабаюртовском районе в половине третьего пополудни. Водитель "Лады Гранты" по неустановленным причинам вырулил на полосу встречного движения и не успел отвернуть обратно, как врезался в малотоннажную "Газель".

"Еще один пассажир "Гранты", 20-летний местный житель, доставлен в центральную районную больницу Бабаюртовского района"

– ГУ МВД РФ по Дагестану.

Не уточняется, были ли погибшие родственниками или друзьями жениха и невесты.