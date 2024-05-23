Вестник Кавказа

Авария с поездом и легковой машиной в Дагестане унесла жизни трех человек

Авария с поездом и легковой машиной в Дагестане унесла жизни трех человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане водитель легковой машины выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с подвижным составом. В результате аварии погибли три человека.

Приближающийся состав протаранил легковой автотранспорт на ж/д переезде в Дагестане. В процессе аварии травмы несовместимые с жизнью получили три человека. Информацию об этом озвучили в центре медицины катастроф республики.

"Сегодня на железнодорожном переезде перегона станций Ачи и Манас в Республике Дагестан произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем, погибли три человека"

 - Центр медицины катастроф Дагестана

Сообщается, что водитель автотранспорта выехал на железную дорогу перед приближающимся составом. Экстренное торможение поезда не помогло избежать столкновения.

Смертельные травмы получили пассажиры автотранспорта. Сотрудники поезда не пострадали.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

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