ДТП в Каякентском районе Дагестана: пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате ДТП в Дагестане. Среди пострадавших ребенок.
Крупная авария произошла в Дагестане. Пострадали пятеро, в том числе, - ребенок.
«Пострадавшими в дорожно-транспортном происшествии в Каякентском районе сегодня стали пятеро человек. Мужчину и ребенка, получивших серьезные травмы, транспортировали сегодня медицинским вертолетом в Махачкалу»
– Минздрав республики
Уточняется, что остальные пострадавшие продолжат лечение в местном ЦРБ.
Отметим, что в случае дорожно-транспортного происшествия важно помнить о спокойствии, безопасности и помощи пострадавшим. Соблюдение правил и действий в аварийной ситуации поможет избежать дополнительных проблем и ускорит процесс разрешения конфликта.