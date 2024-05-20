Вестник Кавказа

ДТП в Каякентском районе Дагестана: пострадали пять человек

ДТП в Каякентском районе Дагестана: пострадали пять человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пять человек пострадали в результате ДТП в Дагестане. Среди пострадавших ребенок.

Крупная авария произошла в Дагестане. Пострадали пятеро, в том числе, - ребенок.

«Пострадавшими в дорожно-транспортном происшествии в Каякентском районе сегодня стали пятеро человек. Мужчину и ребенка, получивших серьезные травмы, транспортировали сегодня медицинским вертолетом в Махачкалу»

– Минздрав республики

Уточняется, что остальные пострадавшие продолжат лечение в местном ЦРБ.

Отметим, что в случае дорожно-транспортного происшествия важно помнить о спокойствии, безопасности и помощи пострадавшим. Соблюдение правил и действий в аварийной ситуации поможет избежать дополнительных проблем и ускорит процесс разрешения конфликта.

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