Мотоциклист погиб в ДТП в Минводах

Трагедия произошла сегодня вечером в Минеральных Водах. Мотоциклист попал в аварию с фурой и легковой машиной. Жертвой автокатастрофы стал один человек.

Смертельная авария случилась в Минеральных Водах, подробности рассказали в городской Службе спасения 112.

В ведомстве заявили, что сигнал о ЧП был получен по телефону 112 вечером. Звонивший сообщил об аварии на трассе "Кавказ", а именно на 350-м километре.

Оказалось, что столкнулись тягач, Лада Калина и мотоцикл Кавасаки. Все они ехали в попутном направлении.

В результате травмы получил один человек – водитель мотоцикла. Они оказались несовместимы с жизнью, и мужчина скончался в машине "скорой". Сейчас правоохранители устанавливают его личность.