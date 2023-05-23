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Житель Буйнакска разбился на мотоцикле

Житель Буйнакска разбился на мотоцикле
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане произошла авария с участием грузовика и мотоцикла. Жертвой ДТП стал владелец мотоцикла из Буйнакска, ему было 33 года.

Столкновение грузовика КАМАЗ и мотоцикла произошло на трассе Махачкала - Верхний Гуниб, погиб один человек, сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

Отмечается, что 23-летний владелец КАМАЗа не пропустил мотоцикла во время разворота, который двигался по встречному направлению.

За рулем мотоцикла находился 33-летний житель Буйнакска. Он умер в больнице от полученных травм.

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