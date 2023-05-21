В Дагестане столкнулись пять автомобилей

Массовое ДТП произошло в Дагестане сегодня. Травмы получили семь человек, все они госпитализированы.
В Дагестане в воскресенье случилось массовое столкновение автомобилей, в ДТП приняли участие пять машин, есть пострадавшие.
"ДТП с участием пяти автомобилей произошло сегодня, примерно в 13 часов, на федеральной автомобильной дороге Р-217 в районе населенного пункта Коркмаскала Кумторкалинского района Дагестана"
– МВД Дагестана
В ведомстве сообщили, что в автоаварии пострадали семеро. Согласно предварительным данным, один участник ДТП находится в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь. Еще шесть человек доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести.
Правоохранители разбираются в причинах произошедшего.