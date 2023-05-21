В Дагестане столкнулись пять автомобилей

Опубликовано: 15:25, 21 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Массовое ДТП произошло в Дагестане сегодня. Травмы получили семь человек, все они госпитализированы.

В Дагестане в воскресенье случилось массовое столкновение автомобилей, в ДТП приняли участие пять машин, есть пострадавшие.

"ДТП с участием пяти автомобилей произошло сегодня, примерно в 13 часов, на федеральной автомобильной дороге Р-217 в районе населенного пункта Коркмаскала Кумторкалинского района Дагестана"

– МВД Дагестана

В ведомстве сообщили, что в автоаварии пострадали семеро. Согласно предварительным данным, один участник ДТП находится в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь. Еще шесть человек доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители разбираются в причинах произошедшего.