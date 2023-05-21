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В Дагестане семейная ссора закончилась смертью мужа и жены

В Дагестане семейная ссора закончилась смертью мужа и жены
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане ссора супругов завершилась трагедией: с собой покончила женщина. Узнав о ее смерти, муж также свел счеты с жизнью.

В дагестанском селе муж и жена умерли в один день, таким стал печальный исход семейных разногласий. Правоохранители сообщают, что оба супруга свели счеты с жизнью.

Семейная драма в Дагестане завершилась двойным самоубийством. Полиция расследует дело и изучает обстоятельства.

"Полицейские Карабудахкентского района разбираются в обстоятельствах двойного самоубийства. <…> Погибшие - супруги"

– МВД Дагестана

Тела 25-летней женщины и ее 31-летнего супруга были обнаружены вечером 20 мая. Пара проживала в одном из сел Карабудахкентского района республики. Следствие предполагает, что в результате ссоры женщина совершила самоубийство. Затем за ней последовал ее муж, это произошло через три часа, когда он нашел ее тело.

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