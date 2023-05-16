Опубликовано: 14:38, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сторонник ИГИЛ (организация запрещена в РФ) из Дагестана приговорен к 12 годам тюрьмы за то, что планировал устроить теракт в Ставрополе.

В Ростове-на-Дону зачитали приговор жителю Дагестана, который готовил террористический акт в Ставрополе, будучи участником запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает пресс-служба Южного окружного суда.

Теракт был предотвращен в октябре 2021 года, боевик планировал подорвать транспортную инфраструктуру Ставрополья. Для этого он изготовил самодельную взрывчатку. Но осуществить свои действия преступнику не удалось.

Террористом оказался выходец из Дагестана Рамин Нурмагомедов, в доме которого были найдены вещества, опасные для жизни. Он был пойман 13 октября 2021 года. За день до задержания преступник присягнул на верность ИГИЛ.

За участие в террористической организации и планировании теракта в городе Нурмагомедова лишили свободы на 12 лет. Также его обяжут выплатить 210 тыс рублей.