В Ростове-на-Дону зачитали приговор жителю Дагестана, который готовил террористический акт в Ставрополе, будучи участником запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает пресс-служба Южного окружного суда.
Теракт был предотвращен в октябре 2021 года, боевик планировал подорвать транспортную инфраструктуру Ставрополья. Для этого он изготовил самодельную взрывчатку. Но осуществить свои действия преступнику не удалось.
Террористом оказался выходец из Дагестана Рамин Нурмагомедов, в доме которого были найдены вещества, опасные для жизни. Он был пойман 13 октября 2021 года. За день до задержания преступник присягнул на верность ИГИЛ.
За участие в террористической организации и планировании теракта в городе Нурмагомедова лишили свободы на 12 лет. Также его обяжут выплатить 210 тыс рублей.