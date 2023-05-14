Дагестанские полицейские задержали 17-летнего "телефонного террориста"

Опубликовано: 14:48, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестанским полицейским удалось задержать 17-летнего жителя Махачкалы, на счету которого более 40 ложных сообщений о бомбах, якобы заложенных в разных школах Дагестана.

Сотрудники УФСБ и МВД по Дагестану задержали 17-летнего жителя Махачкалы, который подозревается в более 40 ложных сообщениях о бомбах в различных учреждениях республики, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Задержанный использовал для совершения звонков различные технические ухищрения, в том числе и виртуальные телефонные номера, "минируя" школы, колледжи, суды и другие учреждения, передает "АиФ-Дагестан".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" УК РФ, ведется следствие, - добавили в МВД по Дагестану.