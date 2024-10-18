Вестник Кавказа

В "Карабахе" оценили игру команды в 3-м туре Лиги Европы

Гурбан Гурбанов
© Фото: сайт футбольного клуба “Карабах“
Футбольный клуб "Карабах" провел в четверг вечером встречу против "Аякса" в рамках 3-го тура основного этапа Лиги Европы. После матча наставник агдамской команды рассказал, почему его подопечным не удалось победить.

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Карабах" прокомментировал игру своих подопечных в матче против амстердамского "Аякса" в Лиге Европы.

В первую очередь Гурбан Гурбанов отметил, что агдамская команда неплохо подготовились к этой игре и с первых минут действовала очень динамично.

"К сожалению, потерпели такое поражение. Неприятно, что наши игроки получили красные карточки. Когда после поражения у тебя становится меньше футболистов, это уже проблема"

– наставник "Карабаха"

Он добавил, что доволен мужеством игроков.

"Надеюсь, если команда сохранит такую динамичную игру и мужество, у нас будут хорошие результаты в следующих матчах. Приезд такой команды, как "Аякс" – это преимущество для нас. Мы увидели, что значит играть против больших команд"

– Гурбан Гурбанов

Кроме того, он подчеркнул, что агдамцы хотят расти, однако есть целый ряд элементов, которые необходимо преодолеть.

"Если в таких больших матчах дают простые пенальти и красные карточки, нужно обращать внимание на более мелкие детали"

– тренер "Карабаха"

Он также поблагодарил пришедших на стадион болельщиков за их поддержку до самого финального свистка.

Напомним, встреча 3-го тура основного этапа Лиги Европы между "Карабахом" и "Аяксом" состоялась в Баку накануне вечером. Победу со счетом 3:0 одержали гости. При этом по ходу встречи игрокам хозяев было показано две красные карточки.

В первых двух турах агдамцы проиграли "Тоттенхэму" (0:3) и "Мальме" (1:2). В 4-м туре их соперником будет "Буде-Глимт" из Норвегии.

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