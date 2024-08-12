Вестник Кавказа

Вступление в НАТО назвали в Грузии нереальным

Флаг НАТО
© Фото: Динара Хаирова
В ближайшие годы нет шансов на присоединение Грузии к НАТО. Об этом заявил советник премьера Грузии Абашидзе. Ранее Грузия исчезла из повестки Альянса.

Вероятность того, что вскоре Грузия может стать членом Североатлантического альянса стремится к нулю - вступление Грузии в НАТО нереально, заявил советник премьера, экс-спецпредставитель по вопросам урегулирования отношений Грузии с Россией Зураб Абашидзе в эфире телеканала Imedi.

"Членство Грузии в НАТО нереально в ближайшей перспективе, это же абсолютно очевидно. Сейчас мы придерживаемся единственной правильной политики"

– Абашидзе

Отметим, что грузинские власти осенью 2002 года заявили о желании страны присоединиться к НАТО. В 2008 году на саммите НАТО была принята декларация, в которой говорилось, что Грузия получит приглашение и станет членом Альянса. С тех пор страна не получила План действий по членству в альянсе (ПДЧ). В декларации от 2024 года записи о том, что Грузия войдет в НАТО, нет.

Вопрос присоединения страны к Альянсу был снят на фоне принятия грузинским руководством "закона об иноагентах".

В конце мая 2024 года Парламентская ассамблея НАТО призывала Тбилиси немедленно отказаться от принятия данного закона, который противоречит ценностям НАТО и ЕС. В июле в США прошел юбилейный саммит НАТО, на котором была принята декларация, из которой следует, что Грузия исчезла из повестки.

Сотрудничество Грузии с Альянсом длится более 25 лет.

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