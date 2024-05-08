Закон об иноагентах: что происходит в Грузии на сегодня?

Закон об иноагентах в Грузии продолжает волновать общественность страны, оппозиционные силы и европейских партнеров республики. Что происходит в Грузии спустя сутки после его окончательного одобрения?

Парламент Грузии во вторник 14 мая принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". На протяжении всего времени пока закон находился на рассмотрении, его противники устраивали митинги около здания парламента, оппозиция вступала в конфликт с правящей партией во время очередного чтения документа, а западные партнеры призывали власти республики отказаться от идеи принять закон.

Спустя сутки после одобрения законопроекта, уличные протесты не прекращаются. Полиция продолжает оттеснять митингующих от здания парламента и предупреждает о том, что будет применять водомет и слезоточивый газ. При этом часть протестующих одета в дождевики и противогазы.

Грузинские СМИ сообщают, что к акциям протеста собираются присоединиться обучающиеся вузов столицы. Представители Минобразования республики выносят предупреждения учебным учреждениям, студенты которых будут принимать участие в уличных протестах.

© Фото: соцсети президента Грузии

Реакция оппозиции на закон об иноагентах в Грузии

Сразу же после того, как парламент одобрил законопроект, оппозиционная партия "Лело для Грузии" объявила о том, что будет бойкотировать заседания правительства. Позднее к ней присоединились партии "Единое нацдвижение" и "Стратегия Агмашенебели". При этом партия бывшего премьера Георгия Гахария "За Грузию" не поддержала бойкот.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла о том, что воспользуется своим правом и наложит вето на закон, если он вступит в силу.

Позднее правящая партия "Грузинская мечта" предложила сформулировать поправки в законопроект после того, как Зурабишвили наложит вето.

В свою очередь президент заявила, что не поддастся манипуляциям правящей верхушки и воспользуется своим правом на запрет закона.

"Никто не должен думать, что можно использовать президента, чтобы спасти лицо этого правительства"

– Саломе Зурабишвили

При этом вето президента носит символический характер, так как у правящей партии достаточно голосов, чтобы его оспорить.

© Фото: Сайт президента Грузии

Реакция Запада и США на законопроект об иноагентах в Грузии

В среду 15 мая столицу Грузии посетили главы МИД Балтии и Исландии с целью обсудить ситуацию, которая сложилась в стране.

По итогам переговоров с председателем правительства Грузии Шалвой Папуашвили министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сделал заявление о том, что власти не пришли к согласию и республика движется в неправильном направлении. При этом Папуашвили сообщил, что во время встречи была достигнута договоренность по ряду вопросов.

Также в рамках визита глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что законопроект об иноагентах закроет путь Грузии в Евросоюз и НАТО.

В это же время Европейская комиссия призвала отказаться от принятия закона и вернуться к выполнению условий, которые необходимы для вступления в ЕС.

Также с подобным призывом выступили Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархели.

"ЕС четко и неоднократно заявлял, что дух и содержание закона не соответствуют основным нормам и ценностям ЕС. Это подорвет работу гражданского общества и независимых СМИ, в то время как свобода объединений и свобода выражения мнений являются фундаментальными правами, лежащими в основе обязательств Грузии в рамках Соглашения об ассоциации и любого пути вступления в ЕС"

– представители ЕС

© Фото: сайт президента Грузии

Что такое закон об иноагентах в Грузии?

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" власти Грузии пытаются принять уже второй раз. В прошлом году он был одобрен парламентом во втором чтении, после чего его рассмотрение прекратилось на фоне непрекращающихся протестов.

В этом году власти заявили, что намерены дойти до конца и одобрить законопроект.

За основу закона об иноагентах взят подобный документ, который был принят в США.

Закон о регистрации иностранных агентов или FARA был принят в США в 1938 году. Его суть заключается в том, что организации, которые представляют зарубежные интересы на территории страны, обязаны предоставить данные о себе и своем финансировании.

Таким образом, власти и граждане страны будут осведомлены о деятельности иностранных компаний.

Не соблюдение закона влечет за собой штраф в размере $250 тыс или же заключение под стражу до 5 лет.

Грузинский закон об иноагентах отличается от американского документа тем, что предусматривает менее тяжкое наказание за его нарушение.

Как сообщают грузинские власти, проходить регистрацию и декларировать доходы будут обязаны СМИ и неправительственные организации, финансирование которых более чем на 20% состоит из зарубежных инвестиций.

При этом если организации нарушат закон, им необходимо будет оплатить штраф порядка $10 тыс.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"