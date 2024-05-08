Что происходит в Грузии после принятия закона об иноагентах

После одобрения парламентом законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии продолжаются массовые протесты, оппозиционные силы объявили бойкот, а в самом здании законодательного органа ввели красный режим безопасности.

Грузинский парламент сегодня в третьем окончательно чтении принял закон об иноагентах, который вызвал волну протестов в стране и за рубежом.

На фоне одобрения законопроекта около здания парламента не утихают митинги его противников и оппозиционных сил.

Сообщается, что полиция начала задерживать первых нарушителей порядка, которые пытались сломать забор около здания законодательного органа. Правоохранительные органы предупреждают митингующих о том, что в случае неповиновения будет применен разгон с помощью водомета.

При этом в самом здании был введен красный уровень безопасности, при котором все депутаты должны покинуть свои рабочие места.

В свою очередь оппозиционная партия "Лело для Грузии" объявила бойкот – ее члены больше не будут присутствовать на парламентских заседаниях.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили наложит вето на закон, если он будет принять. В этом случае, парламентскому большинству может понадобиться еще одно заседание, чтобы преодолеть запрет президента.