В Грузии принят закон об иноагентах

Парламент Грузии сегодня в третьем окончательном чтении принял скандальный закон об иноагентах. Проголосовать за закон депутатам не помешали ни протесты на улицах, ни драки в парламенте, ни угрозы Запада.

Грузинский парламент 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния".

Закон принят в третьем чтении. Голоса парламентариев распределились следующим образом: за законопроект проголосовали 84 депутата, против выступили 30.

Принятие скандального закона состоялось на фоне нескончаемых акций протеста оппозиции, критики президента Грузии Саломе Зурабишвили, санкционных угроз США и ЕС.

Теперь на пути закона об иноагентах в Грузии будет стоять вето президента - ранее Зурабишвили сообщила, что наложит вето, если закон будет принят парламентом.

Напомним, завтра в Грузию прибудет делегация из Европы, визит связан с принятием правительством страны закона об иностранном влиянии.

Что будет с Грузией дальше?

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о наиболее вероятных сценариях дальнейших событий в Грузии.

"Акции протеста из-за закона безусловно продолжатся. Ситуация будет накаляться со стороны тех людей, которые выступают против закона, то есть со стороны представителей НПО и некоторых деструктивных политических партий и СМИ. Но, думаю, им придется в конце концов принять факт, что закон принят уже в третьем чтении. Сейчас, скорее всего, на закон будет наложено вето со стороны президента, после чего начнется двухнедельный период, необходимый для преодоления президентского вето. А через две недели закон окончательно вступит в силу", - сказал он.

Большим вопросом остается стратегия Запада в отношении Грузии после принятия закона. "Мы видим, что в Тбилиси находятся европарламентарии, они делают заявления деструктивного характера в отношении грузинских властей. Также в Тбилиси сейчас прибыл представитель американского госсекретаря, он уже встретился с премьер-министром и встречается в настоящее время с оппозицией. Вечером, в 19:30 по московскому времени, он проведет пресс-конференцию – и тогда может стать ясно, какой будет реакция Запада", - сообщил Васо Капанадзе.

"Есть ожидания, что будут санкции и со стороны Евросоюза, и со стороны США в отношении как Бидзины Иванишвили, так и представителей грузинских властей, включая и депутатов правящей партии, и членов правительства. Посмотрим, решатся они на это или нет. Во всяком случае, представители грузинских властей готовы к таким санкциям, если они последуют со стороны коллективного Запада. Ничего сверхъестественного они в этом не видят", - констатировал политолог.

"Пока мы слышим лишь разговоры о том, что принятие этого закона будет препятствовать началу процесса переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе. Пока неизвестно, это только слова или что-то более серьезное. Ситуация будет зависеть в том числе от того, как далеко пойдет Евросоюз и США в плане принятия возможных санкций против грузинских властей. Неясно, дойдет ли до приостановки процесса вступления Грузии в Евросоюз. Хотя в любом случае это очень долгий процесс и сейчас даже непонятно, в каком состоянии будет сам Евросоюз через 7-10 лет", - заключил Васо Капанадзе.