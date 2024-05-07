Закон об иноагентах в Грузии: введут ли США и ЕС санкции против Тбилиси?

Закон об иноагентах в Грузии могут принять в окончательном чтении уже сегодня. В чем его суть, что он означает, какова реакция ЕС, США и Кремля на закон об иноагентах и введет ли Запад санкции против Грузии?

Принятие законопроекта об агентах иностранного влияния в Грузии проходит негладко: активизировалась недовольная им оппозиция, акции протеста переросли в беспорядки с задержанием активистов в центре Тбилиси. Не остался равнодушным к скандальному закону и Запад. Как Евросоюз и США отреагировали на закон об иноагентах?

Закон об иноагентах в Грузии – что это?

В начале апреля правящая "Грузинская мечта" снова заговорила о намерении внести в парламент законопроект об агентах иностранного влияния.

Закон ставит целью обеспечить прозрачность доходов некоммерческих организаций и СМИ, получающих финансирование извне.

Юридических лиц, иностранное спонсирование которых превышает 20% от всего годового дохода, обяжут предоставлять отчетность о своем заработке. Они также должны зарегистрировать статус иностранного агента и ежегодно предоставлять декларацию о доходах. При этом закон не коснется спортивных федераций и ключевых административных органов, а также физических лиц.

© Фото: Сайт парламента Грузии

Стоит добавить, что название закона и его наполнение не изменились по сравнению с вариантом 2023 года. Изменился лишь ключевой термин "агент иностранного влияния" – в актуальной версии вместо него используется выражение "организация, проводящая интересы внешних сил".

Реакция ЕС на законопроект об иноагентах

Сразу после принятия закона об иноагентах в первом чтении Евросоюз призвал Тбилиси отказаться от этой идеи. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что проект об агентах иностранного влияния не соответствует основным нормам и ценностям ЕС.

Глава Евросовета Шарль Мишель предупредил, что законопроект об иноагентах может помешать вступлению Грузии в ЕС. По его словам, документ не приблизит страну к статусу члена Евросоюза, а напротив, отдалит от него.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Резолюцию с осуждением закона об иноагентах принял Европарламент. Документ поддержали 425 депутатов. В резолюции содержится призыв ввести санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех политиков, которые голосуют за проект. ЕП также поднял тему отмены безвизового режима с Грузией и отказа от предоставлении ей финансовой помощи.

Однако стоит отметить, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер. А официальный представитель ЕС Петер Стано буквально накануне заявил, что пока о введении санкций против Грузии речи не идет – не далее как в декабре страна получила статус кандидата в члены ЕС и остается им.

Реакция США на закон об иностранных агентах

Призывы ввести санкции против Тбилиси звучали и из США. Группа конгрессменов от обеих партий направила премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе предупредительное письмо. В нем говорится, что Штаты готовы работать над изменением своей политики в отношении Тбилиси в случае принятия законопроекта об иноагентах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Госдепартаменте США в связи законом заявили, что американский FARA отличается от документа, который рассматривают в Грузии. Там также добавили, что деятельность властей Грузии противоречит целям грузинского народа, который хочет быть частью Европы.

Как в Кремле прокомментировали закон об иноагентах в Грузии?

Российские власти в целом позитивно высказались по инициативе грузинского руководства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятие закона "может сорвать" усилия Запада по свержению действующей власти в Грузии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А представитель Кремля Дмитрий Песков назвал борьбу с иностранными агентами нормальной практикой, добавив, что именно российского влияния на действия Тбилиси не наблюдается, ведь сейчас практически все государства борются с такими агентами.

Почему в Грузии против закона об иноагентах?

Вторая попытка принятия законопроекта снова встретила сопротивление грузинской оппозиции и президента страны Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на закон вето (которое, впрочем, будет носить символический характер, так как легко может быть преодолено).

© Фото: Сайт президента Грузии

В течение месяца, с 15 апреля, в Тбилиси проводятся акции протеста с участием грузинской оппозиции и ее сторонников. Демонстранты протестуют против закона об иноагентах, так как считают, что он помешает евроинтеграции Грузии.

"Грузинская мечта" настроена решительно

Правящая партия Грузии отметает все обвинения как оппозиции, так и Запада, продолжая продвигать закон об иноагентах. Накануне он был принят в третьем чтении юридическим комитетом, сегодня ожидается его принятие в окончательном чтении на пленарном заседании. Все предыдущие стадии проходили на фоне масштабных протестов, что не остановило "Мечту" от голосования за законопроект. Изначально в партии выражали уверенность, что никакие демонстрации, в отличие от прошлого года, не помогут отменить закон.

© Фото: Сайт правительства Грузии

Право вето президента "Мечте" вполне по силам преодолеть, кроме того, по словам премьера Ираклия Кобахидзе, правящая партия готова работать с замечаниями президента, и текст закона может быть изменен, что облегчит его принятие.

Что же касается санкций, то Тбилиси не боится никаких рестрикций: по словам главы юридического комитета Анри Оханашвили, главное для властей – то, что они действуют исключительно в интересах грузинского народа.