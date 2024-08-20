Кобахидзе: приезд Михаэля Рота будет контрпродуктивным

Руководитель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот подорвал доверие к себе участием в майских протестах против закона об иноагентах, а в предстоящей поездке в Тбилиси будет оказывать помощь оппозиционным силам. С таким заявлением выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Этот человек совершенно дискредитирован в глазах общественности. Он пытался включиться в революционные процессы, и эта попытка сорвалась. Какую ценность может представлять его приезд для оппозиции, я не знаю"
- Ираклий Кобахидзе
Он охарактеризовал визит немецкого политика «контрпродуктивным».
Михаэль Рот нанес визит в Тбилиси 16-18 сентября, а после его ждут в Ереване.
Напомним, что в мае член Бундестага приезжал в грузинскую столицу в составе делегации из нескольких стран ЕС. С ним не захотело разговаривать правительство Грузии. От встречи отказались и почти все члены «Грузинской мечты».
Тогда же Рот принял участие в уличной акции, выступающей протеста против закона «О прозрачности иностранного влияния».