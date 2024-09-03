Михаэль Рот приедет с визитом в Грузию

Представитель Бундестага Германии Михаэль Рот посетит столицу Грузию в ближайшие дни, где обсудит евроинтеграцию страны. После он отправится с визитом в Ереван.

С визитом в грузинскую столицу прибудет глава комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот. Поездка совершится в рамках турне по Южному Кавказу, рассказал политик в своих соцсетях.

Сначала он посетит Тбилиси 16-18 сентября, а потом остановится в армянской столице с 18 по 19 сентября.

«Я с нетерпением жду встречи с друзьями, союзниками и сторонниками европейского курса 16-18 сентября в Грузии и Армении»

- Михаэль Рот

Он уже приезжал в Грузию в мае этого года. Тогда с ним отказалось встречаться не только правительство республики, но и партия власти «Грузинская мечта». Единственный, кто переговорил с Ротом из «Мечты», был руководитель комитета парламента по международным отношениям Николоз Самхарадзе.

Во время поездки он присоединился к уличному протесту, где выкрикивались лозунги против закона об иноагентах и достаточно открыто выступал против правящей партии.

Напомним, что недавно Тбилиси посещала делегация из Бундестага Германии. После поездки ее члены заявили, что будут высказываться против вступления Грузии в ЕС, если республика не изменит внутреннюю политику, которая нарушает принципы Евросоюза.