Германия против запуска переговоров о вступлении Грузии в ЕС

Берлин выступит против начала переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз, если Тбилиси не изменит свою текущую политику, заявили депутаты Бундестага после визита в Грузию.

Власти Германии будут высказываться против открытия переговоров о присоединении Грузии к ЕС, пока грузинское руководство не изменит свою нынешнюю политику. Такое заявление сделали депутаты Бундестага по итогам поездки в Тбилиси.

Делегация комитета германского парламента по иностранным делам прибыла в Грузию 4 сентября и покинула страну 6-го. Они смогли провести встречу только с одним представителем правящей "Грузинской мечты" – руководителем комитета парламента по международным отношениям Николозом Самхарадзе. Премьер-министр и спикер парламента Ираклий Кобахидзе и Шалва Папуашвили заявили об отказе от встреч с немецкими законодателями, сославшись на предвыборные мероприятия, которые они проводят в регионах.

Депутат Ульрих Лехте назвал этот отказ грузинского правительства принять делегацию высокого уровня "чем-то новым", передает "Новости-Грузия".

"Вы знаете, что мы парламентарии, а в Германии парламентарии имеют сильное влияние… Сначала мы просили встречу на высшем уровне, потом – на втором уровне, на третьем уровне, и ни у кого не было на нас времени"

– член Бундестага