«Ашан» уходит из России — СМИ

Торговая сеть «Ашан» продаст свой российский филиал. Группа уже нашла двух потенциальных покупателей. Продажа может быть связана затруднениями из-за санкций.

Французская торговая сеть «Ашан» планирует продать свой российский филиал.

Как пишет издание Le Figaro со ссылкой на источник, есть два потенциальных покупателя, однако не известно, о ком может идти речь.

При этом газета сообщает, что продажа связана с затруднениями из-за санкций, с которыми столкнулась сеть магазинов.

В то же время, издание La Lettre передает, что компания уже нашла «местного покупателя», переговоры с ним находятся на завершающей стадии.

Стоит добавить, что компания «Ашан» работает в России с 2002 года, а автономно — с 2022 года.