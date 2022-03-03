Вестник Кавказа

«Ашан» уходит из России — СМИ

«Ашан» уходит из России — СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Торговая сеть «Ашан» продаст свой российский филиал. Группа уже нашла двух потенциальных покупателей. Продажа может быть связана затруднениями из-за санкций.

Французская торговая сеть «Ашан» планирует продать свой российский филиал.

Как пишет издание Le Figaro со ссылкой на источник, есть два потенциальных покупателя, однако не известно, о ком может идти речь.

При этом газета сообщает, что продажа связана с затруднениями из-за санкций, с которыми столкнулась сеть магазинов.

В то же время, издание La Lettre передает, что компания уже нашла «местного покупателя», переговоры с ним находятся на завершающей стадии.

Стоит добавить, что компания «Ашан» работает в России с 2002 года, а автономно — с 2022 года.

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