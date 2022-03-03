Уход «Ашана» опровергли в России

Российский «Ашан» опроверг информацию об уходе компании из России. Ранее СМИ сообщили, что сеть магазинов нашла потенциальных покупателей.

Российское подразделение торговой сети «Ашан» опровергло информацию о своем уходе из России. В компании назвали данную новость слухами.

Как пишет РИА новости, разговоры об уходе «Ашана» из страны и продаже «Ашан Ритейл Россия» ходят уже несколько лет, на каждый раз компания опровергает эти слухи.

Ранее французские СМИ сообщили, что владельцы «Ашана» намерены продать свой российский филиал. Там же добавили, что уже есть потенциальные покупатели.