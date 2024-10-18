Вестник Кавказа

Китай откроет 20 новых предприятий в Узбекистане

Завод ЖБИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Промышленная зона, включающая около 20 предприятий, появится в Чирчике благодаря участию китайских инвесторов. Строительство начнется в будущем году.

Китайские инвесторы собираются открыть в Ташкентской области промышленную зону "Два региона – один парк" и запустить там ряд новых производств.

Промзона будет строиться на территории индустриального технопарка в Чирчике, старт проекту дадут в начале 2025 года. Реализацией займутся китайские компании China Construction Fifth Engineering Division Corp., Ltd и BSM Group Limited, уточнили власти Ташкентской области.

Инвесторы хотят открыть в промзоне в Чирчике порядка 20 предприятий, на которых будет производиться различная продукция: стройматериалы, электроника, спецтехника, текстиль, фармацевтические препараты. Регион прирастет тысячей рабочих мест.

Запуск предприятий ожидается в 2026 году.

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