Вестник Кавказа

МВД Грузии закупило новую технику

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
На вооружение грузинского МВД поступила новая техника. В частности, были закуплены новые водометы, так как предыдущие давно вышли из строя.

Новые водометы поступили на вооружении МВД Грузии. Такая техника обычно используется для разгона митингов и беспорядков, рассказал министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури в разговоре с журналистами.

«Мы приобрели новую технику, в этом году мы приобрели новые водометы. Машин, купленных предыдущим правительством в 2006 или 2007 годах, давно уже нет. В общем, мы их обновили. Несколько штук разных модификаций»

- Вахтанг Гомелаури

На вопрос, когда новая техника будет использоваться, министр ответил «когда потребуется».

Также обновлена иная техника спецназа – огнестрельное оружие и другое.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
640 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сторонников «Грузинской мечты» обвинили в избиении оппонента

Сторонников «Грузинской мечты» обвинили в избиении оппонента

Центр Тбилиси закрыли для автомобилей из-за митинга &quot;Грузинской мечты&quot;

Центр Тбилиси закрыли для автомобилей из-за митинга "Грузинской мечты"

ДТП в Грузии: столкновение унесло жизни двух человек

ДТП в Грузии: столкновение унесло жизни двух человек

Происшествия в Батуми: падение лифта убило мужчину

Происшествия в Батуми: падение лифта убило мужчину

Тбилиси ответил на санкции США призывом соблюдать Конституцию

Тбилиси ответил на санкции США призывом соблюдать Конституцию

Трех вымогателей арестовали в Грузии

Трех вымогателей арестовали в Грузии

Депутаты от &quot;Нацдвижения&quot; задержаны в Тбилиси

Депутаты от "Нацдвижения" задержаны в Тбилиси

Пожар в Боржомском лесу потушен

Пожар в Боржомском лесу потушен

Пожилые братья арестованы за убийство в Грузии

Пожилые братья арестованы за убийство в Грузии

Ревнивый муж убил свою жену и двух друзей в Кахети

Ревнивый муж убил свою жену и двух друзей в Кахети

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы