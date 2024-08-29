МВД Грузии закупило новую технику

На вооружение грузинского МВД поступила новая техника. В частности, были закуплены новые водометы, так как предыдущие давно вышли из строя.

Новые водометы поступили на вооружении МВД Грузии. Такая техника обычно используется для разгона митингов и беспорядков, рассказал министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури в разговоре с журналистами.

«Мы приобрели новую технику, в этом году мы приобрели новые водометы. Машин, купленных предыдущим правительством в 2006 или 2007 годах, давно уже нет. В общем, мы их обновили. Несколько штук разных модификаций»

- Вахтанг Гомелаури

На вопрос, когда новая техника будет использоваться, министр ответил «когда потребуется».

Также обновлена иная техника спецназа – огнестрельное оружие и другое.