Ссора в ресторане обернулась убийством в Махачкале

Трагедией закончился отдых в ресторане в столице Дагестана сегодня ночью. В заведении в Махачкале вспыхнула ссора, в ходе которой один из ее участников буквально задушил оппонента.

Убийство было совершено в одном из ресторанов Махачкалы ночью, подробности преступления озвучили в СУ СКР по Дагестану.

Следствие выяснило детали ЧП. У подозреваемого, когда он был в ресторане, внезапно появилась неприязнь к одному из посетителей. Сначала агрессор вступил с ним в словесную перебранку. Затем, безо всякого перехода, недовольный мужчина подошел к гостю сзади и стал душить его рукой, в результате чего посетитель погиб от недостатка воздуха.

Сейчас подозреваемый, мужчина 44 лет, задержан. Открыто уголовное дело, его будут судить по статье об убийстве. В качестве меры пресечения для него планируют выбрать арест.