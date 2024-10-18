Вестник Кавказа

Ссора в ресторане обернулась убийством в Махачкале

Ссора в ресторане обернулась убийством в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трагедией закончился отдых в ресторане в столице Дагестана сегодня ночью. В заведении в Махачкале вспыхнула ссора, в ходе которой один из ее участников буквально задушил оппонента.

Убийство было совершено в одном из ресторанов Махачкалы ночью, подробности преступления озвучили в СУ СКР по Дагестану.

Следствие выяснило детали ЧП. У подозреваемого, когда он был в ресторане, внезапно появилась неприязнь к одному из посетителей. Сначала агрессор вступил с ним в словесную перебранку. Затем, безо всякого перехода, недовольный мужчина подошел к гостю сзади и стал душить его рукой, в результате чего посетитель погиб от недостатка воздуха.

Сейчас подозреваемый, мужчина 44 лет, задержан. Открыто уголовное дело, его будут судить по статье об убийстве. В качестве меры пресечения для него планируют выбрать арест.

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