Возможные убийцы младенцев получат сроки до 589 лет в Турции

Расследование получившего широкий резонанс преступления, жертвами которого (хотя и по неосторожности) стал 21 новорожденный, продолжается в Турции: стало известно, что прокуратура требует приговорить фигурантов к срокам до нескольких сотен лет.

Огромные сроки тюремного заключения угрожают членам так называемой "Банды новорожденных" в Турции – в результате ее преступлений погиб 21 младенец, пишут турецкие СМИ.

Как говорится в обвинительном заключении, на которое ссылается агентство Anadolu, в рамках дела обвиняются 47 человек, за решеткой находятся 22. Дело расследуется по разным статьям, от самой тяжелой – "умышленное убийство по неосторожности", до "мошенничества" и "подделки документов". Самый мягкий срок, который требует прокуратура, – 10 лет, самый длительный составляет 589 лет.

Преступники тем или иным образом заставляли родителей лечить новорожденных детей в частные больницы (всего 19), с которыми шайка ранее заключила договоренности. Лечение в них стоило дороже, чем в государственных клиниках. При этом погибшие малыши не получали необходимого лечения, а напротив, заражались другими болезнями, что и могло привести к части смертей. Медики в этих больницах не имели необходимой квалификации. Кроме того, мошенники вымогали у матерей и отцов деньги за длительное нахождение в стационаре, а также лекарства.