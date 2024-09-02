Вестник Кавказа

Дети массово отравились на востоке Казахстана

Дети массово отравились на востоке Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Массовое отравление детей в школе произошло в селе в Мангистауской области. Число пострадавших приближается к 70. Открыто уголовное дело.

Еда в школьной столовой предположительно стала причиной отравления нескольких десятков учеников начальной школы одного из сел Мангистауской области, изначально о ЧП сообщили казахстанские СМИ.

Официальные данные предоставили в областном управлении здравоохранения.

"Всего за медпомощью обратились 67 детей, они находятся под пристальным контролем"

– ведомство

В управлении уточнили, что для разрешения ситуации создан специальный штаб, идет расследование.

Изначально издание Lada.kz сообщило, что 58 детей, которые учатся в классах с первого по четвертый в школе в селе Бесшокы, отравились от еды в столовой. Родители жаловались, что в сельской больнице нет мест, там проходят лечение более полусотни детей. В Мангистау медики оказали помощь примерно 40 пострадавшим. Кроме того, некоторые отвезли детей в областную больницу, которая находится в Актау.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье о нарушении санитарных правил, которое стало причиной массового отравления.

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