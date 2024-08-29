Вестник Кавказа

Несколько школ перешли на удаленку после массового отравления людей в Баксане

Несколько школ перешли на удаленку после массового отравления людей в Баксане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вспышка кишечной инфекции внесла коррективы в образовательный процесс в Баксане. Из-за нее несколько местных школ перешли на удаленку.

В Баксане временно перешли на дистанционное обучение несколько школ и колледж. Об этом рассказали в администрации города.

Такое решение было принято из-за вспышки острой кишечной инфекции, передает "Интерфакс".

"Дистанционное обучение введено в двух школах и в одном колледже. Предварительно в этом режиме обучение будет осуществляться в течение 10 дней"

– глава пресс-службы администрации

Аслан Карданов подчеркнул, что окончательное решение о формате обучения будет принято после того, как буде определен источник заболевания.

Также в городе сейчас временно не работают два детсада.

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