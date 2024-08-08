С признаками отравления госпитализированы 70 жителей Баксана

В КБР зафиксировали массовое отравление людей. Стационарное лечение понадобилось по меньшей мере 70 местным жителям.

В Баксане 3 сентября попали в больницу с признаками кишечной инфекции 70 местных жителей. Об этом сказано в сообщении, распространенном Минздравом Кабардино-Балкарии.

"В связи с произошедшей вспышкой острой кишечной инфекции в г. Баксан в медицинских организациях республики в настоящее время стационарное лечение получают 70 человек"

– пресс-служба ведомства

Состояние всех граждан, которые были госпитализированы, оценивается как средней степени тяжести.

При этом в министерстве отметили, что у большинства пострадавших диагностирована легкая форма отравления. Все они лечатся амбулаторно.