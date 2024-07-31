Намеренное отравление шахматистки в Дагестане: полиция проводит проверку

МВД Дагестана проверяет ЧП на шахматном турнире в Махачкале, где предположительно одна шахматистка отравила другую, подбросив ей ртуть. Установлена личность подозреваемой.

Ситуацию с подбрасыванием ртути дагестанской шахматистке соперницей в Махачкале проверяют в полиции, сообщили в МВД РД.

В ведомстве рассказали, что 2 августа был получен сигнал о ЧП на шахматном состязании: во время соревнований стало плохо 30-летней спортсменке.

"По прибытии на место полицейские обнаружили на столе некое вещество, образцы которого направлены на экспертизу"

– МВД

Проведено разбирательство, в ходе которого выяснилось, что некая женщина может быть причастна к инциденту. Идет проверка, уточнили в полиции. Что касается отравившейся шахматистки, то врачи помогли ей, угрозы для ее жизни нет.

Накануне о преступлении рассказал глава Минспорта РД Сажид Сажидов. По его словам, все произошло на республиканском чемпионате. Одна из участниц заранее поместила ртуть на стол, где должна была сидеть ее соперница.

Позже стало известно, что российская Федерация шахмат отстранила от соревнований Амину Абакарову, имеющую титул чемпионки СКФО. Пострадавшая шахматистка – Умайганат Османова.