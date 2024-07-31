Шахматистка попыталась отравить соперницу на турнире в Дагестане

В Международной шахматной федерации не исключают пожизненную дисквалификацию шахматистки из Дагестана. Ее подозревают в попытке отравления соперницы на соревнованиях.

На чемпионате Дагестана по шахматам одна из участник предприняла попытку отравления своей соперницы. Соответствующую информацию подтвердили в Федерации шахмат России.

Согласно данным Telegram-канала Baza, Амина Абакарова разлила ртуть возле шахматной доски Умайганат Османовой. В какой-то момент самочувствие Османовой ухудшилось. На место вызвали полицейских, которые после ознакомления с записями с камер видеонаблюдения задержали подозреваемую.

"Очень надеюсь, что с пострадавшей все хорошо. Желаю ей выздоровления и, конечно же, скорейшего возвращения за шахматную доску. Понятно, что этим инцидентом уже занимаются правоохранительные органы. Мы ждем результатов проверки и их выводов"

– исполнительный директор ФШР Александр Ткачев

В связи со случившимся Федерация шахмат РФ решила временно отстранить Абакарову от соревнований.

"Федерация шахмат России временно отстраняет дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации"

– президент ФШР Андрей Филатов

Пожизненную дисквалификацию Абакаровой также не исключают в Международной шахматной федерации (FIDE). По словам ее президента Аркадия Дворковича, такой вариант развития событий вполне возможен.

"Это зависит от результатов проводимого расследования. Но в целом - да, все возможно"

– глава FIDE