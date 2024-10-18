В Анталье расследуют нападение на российских туристов

Полиция Антальи расследует дело о нападении на граждан РФ, находящихся на отдыхе в Турции.
"По поступившей в генеральное консульство России в Анталье информации, 22 октября в одном из отелей городка Гечек (Геджек) произошла драка с участием российских граждан. Со слов россиян, они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц"
– генконсульство РФ
По данным страховой компании, в результате нападения пострадали двое россиян, они получили медицинскую помощь. Инцидент расследуется.
"В настоящее время турецкими правоохранительными органами проводится расследование"
– генконсульство РФ
Российские дипломаты находятся в контакте с потерпевшими туристами и следят за соблюдением их прав.
Неизвестные напали на две супружеские пары, когда те возвращались в свой отель поздно вечером после ужина в ресторане. По сообщениям россиян, нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения.