Вестник Кавказа

В Анталье расследуют нападение на российских туристов

В Анталье расследуют нападение на российских туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На отдыхавших на курорте Геджек в Турции россиян было совершено нападение. По факту происшествия ведется расследование.

Полиция Антальи расследует дело о нападении на граждан РФ, находящихся на отдыхе в Турции.

"По поступившей в генеральное консульство России в Анталье информации, 22 октября в одном из отелей городка Гечек (Геджек) произошла драка с участием российских граждан. Со слов россиян, они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц"

– генконсульство РФ

По данным страховой компании, в результате нападения пострадали двое россиян, они получили медицинскую помощь. Инцидент расследуется.

"В настоящее время турецкими правоохранительными органами проводится расследование"

– генконсульство РФ

Российские дипломаты находятся в контакте с потерпевшими туристами и следят за соблюдением их прав.

Неизвестные напали на две супружеские пары, когда те возвращались в свой отель поздно вечером после ужина в ресторане. По сообщениям россиян, нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения.

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